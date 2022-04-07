Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 21:33

Вчера Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека из-за свидетельств о «грубых и систематических нарушениях» прав человека российскими военными во время вторжения в Украину. После этого Россия решила выйти из Совета ООН по правам человека досрочно.

Стоит отметить, что с предложением исключить Россию выступил представитель США. Это произошло спустя сутки после того, как в СМИ появились свидетельства массовых убийств мирных жителей в украинском городе Буча, шокировавших всю мировую общественность. И хотя Россия опровергает причастность своих солдат к массовым убийствам мирных украинцев, для наказания виновников резни будут подключены все международные судебные механизмы, и истина вместе со справедливостью рано или поздно восторжествует. Как известно, преступления против человечности не имеют срока давности. Реальность этого принципа продемонстрировал Израиль, чьи спецслужбы, даже спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны, выискивали по всему миру беглых нацистских преступников. Нет никаких сомнений в том, что все участники безжалостной резни, учиненной в Буче, будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Но в данном случае не менее важна главная причина, из-за которых преступления против человечности стали возможными в принципе. А она очевидна – нарушен основополагающий принцип неотвратимости наказания.

Трагедия в Буче – это тридцатилетнее эхо резни в Ходжалы, где армянские военные подразделения совершили 26 февраля 1992 года акт геноцида, убив 613 человек и сделав инвалидами свыше тысячи мирных жителей разного возраста. В числе убитых были 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков. Но ни великие державы, ни мировая общественность, ни международные организации так и не осудили это чудовищное преступление. В отличие от Бучи, где Россия по сей день отрицает участие своих солдат в расправе над мирным населением, высшее политическое руководство Армении никогда не скрывало свою причастность к Ходжалинской резне. В декабре 2000 года, собирая материалы для своей книги о Карабахском конфликте под названием «Черный сад», сотрудник аналитического агентства Карнеги Томас де Ваал взял интервью у Сержа Саргсяна, занимавшего в тот момент пост министра обороны Армении. По словам Ваала, когда он задал Саргсяну вопрос о Ходжалинских событиях, тот не отрицал причастности армян к убийства мирных жителей Азербайджана и, в частности, заметил: