Евросоюз отреагировал на готовность Венгрии платить за российский газ в рублях

Венгрия нарушит санкции ЕС, если выполнит свое обещание платить за российскую энергию в рублях. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы сделали анализ указа Путина, и юридически дело очень четкое. То, что предлагает Путин – перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ, - это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию», - отметила она.

Евросоюз ведет переговоры с Будапештом: «Пока что Венгрия придерживается санкций. Никогда прежде мы не видели ЕС таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что каждому из наших государств-членов не хочется быть первым, кто нарушит это единство», - сказала фон дер Ляйен CNN.