ЕС выделит Украине еще 500 млн евро на оружие

Европейский союз дополнительно предоставит Украине еще 500 миллионов евро на покупку вооружения для борьбы с российским вторжением. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает «Европейская правда».

«Мы уже выделили 1 миллиард евро. Через несколько дней мы сможем выделить еще 500 миллионов евро», - сказал Боррель.

«Хочу поблагодарить за ту финансовую поддержку, которая имеет целью покупку оружия. Как президент либерального государства, я не хотел бы говорить об оружии, но сейчас приходится», - сказал в свою очередь Зеленский.