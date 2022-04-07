Шольц объяснил, зачем он и Макрон звонят Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, зачем он с президентом Франции Эммануэлем Макроном звонит Владимиру Путину. Немецкий лидер пояснил, что пытается донести до главы Кремля правду о войне России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместную пресс-конференцию.

«Мы используем (телефонные переговоры – ред.) как возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших российских солдат – это будет иметь огромные последствия для армии России», - сказал Шольц.

Он добавил, что также пытается донести до главы Кремля масштабы уничтоженных российских вооружений и о том, что его планы в Украине не реализуются так, как он хотел.