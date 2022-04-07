Джейхун Наджафов, собкор 22:36

Власти Ирана вновь запретили женщинам посещать футбольные матчи. Как передает агентство ISNA, несколько тысяч болельщиц с билетами не пустили на стадион Мешхеда, где проходил квалификационный матч Чемпионата мира-2022 между национальными сборными Ирана и Ливана. Отметим, что в 2019 году, в период правления президента Хасана Роухани, женщинам в Иране, наконец-то, разрешили посещать матчи, правда, не внутреннего чемпионата, а только международные.

Тем не менее, категорическая нежелательность присутствия на футболе представительниц слабого пола по-прежнему оставалась навязчивой идеей теократической власти Исламской Республики. Этот во многом парадоксальный запрет был введен сразу после победы исламской революции 1979 года и по сей день обсуждается до бесконечности в высших эшелонах иранской власти. Дабы «оградить женщин от присутствия в сугубо мужской атмосфере и избавить их от взглядов полуодетых мужчин», иранские священнослужители наглухо закрыли для дам ворота стадионов, вследствие чего в Иране сформировалось гражданское движение женщин за право смотреть футбол наряду с мужчинами. Его наиболее радикальным крылом стали девушки-фанатки футбольного клуба «Трахтур» в Тебризе. В 2017 году они даже прорвали усиленные кордоны полиции и буквально ворвались в стадион «Йадигяр-э-Имам». Более умеренные члены этого движения в стремлении понаблюдать за любимой игрой, переодеваются в мужчин, клеят себе усы и бороды…

Когда посетивший в 2018 году Иран президент ФИФА Джанни Инфантино наблюдал за игрой между командами «Эстекляль» и «Персиполос», на стадион пытались проникнуть 35 переодетых девушек, которых, впрочем, сразу рассекретили и под улюлюканье переполненных трибун выдворили за пределы стадиона. Тогда Инфантино, бывший свидетелем этого инцидента, лично попросил президента Хасана Роухани сделать так, чтобы иранки могли спокойно посещать футбольные матчи. В том же году полиция арестовала Сахар Ходаяри, которая, переодевшись в мужчину, сумела проникнуть на стадион в Тегеране, а впоследствии, опасаясь длительного заключения, совершила акт самосожжения и умерла. После этой трагедии ФИФА выдвинул Ирану ультиматум: либо иранские женщины смогут свободно посещать футбольные матчи, либо Иран будет отстранен от всех международных турниров, включая чемпионаты мира и Азии. Скрепя сердце, генеральный прокурор ИРИ обратился в парламент с предложением снять запрет, что и было сделано в октябре 2019 года. Но чтобы сохранить при этом лицо, власти Ирана ограничили количественное присутствие женщин на любом футбольном матче до четырех тысяч, при этом для них на стадионах отводился отдельный сектор, зажатый с двух сторон женщинами-охранниками из полувоенного ополчения Басидж… После скандала на отборочном матче между сборными Ливана и Ирана, когда несколько тысяч женщин с билетами не пустили на стадион, президент Ибрагим Раиси, не дожидаясь реакции ФИФА, поручил МВД Ирана разобраться в инциденте и наказать виновных.