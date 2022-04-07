Абдулов попался в бакинском аэропорту с бриллиантами на 500.000 манатов

Шестнадцать драгоценных камней общим весом 4500 каратов или 948 граммов контрабандист спрятал в коробку с мелочами, которую потом уложив в коробку покрупнее.

По информации haqqin.az, в феврале 2021 года Эмиль Абдулов вступил в связь с некими лицами и хотел провести через таможню крупную партию бриллиантов. С этой целью он вылетел в Стамбул, а оттуда – в Дубай, где совершил сделку.

Эмиль Абдулов, 43-летний житель Баку, купил в Дубае бриллианты у индийца Рави на сумму около полумиллиона манатов. Драгоценные камни он собирался переправить в Азербайджан и с выгодой продать. Но на пути планов Абдулова встали азербайджанские таможенники…

6 февраля Абдулов прибыл из Дубая в Стамбул и через неделю вылетел в Баку, где сотрудники Главной таможни воздушного транспорта обнаружили среди его вещей спрятанные бриллианты, предъявили неудачливому торговцу бриллиантами обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда) УК и заключили его под стражу.

В своих показаниях Эмиль Абдулов заявил, что занимался продажей драгоценных украшений и с этой целью совершал поездки в Дубай и обратно. По его словам, продавцы золота и бриллиантов в Дубае хорошо его знали и даже давали ему камни в кредит. В очередной раз он поехал в Дубай покупать бриллианты у торговца-индийца по имени Рави:

«Мой друг, Сергей, который живет в Москве, перевел мне немного денег, - рассказал на следствие Абдулов. – А оставшуюся сумму за товар я бы отдал Рави по мере его реализации…»

В своих показаниях Абдулов сообщил, что много лет жил в Москве, где вместе с Сергеем занимался торговлей фруктами и овощами. По его словам, у Сергея были тесные связи с Рави – индийцем, торговавшим в Дубае золотом и бриллиантами.

«Знаю Сергея с 2014 года. Он доверил мне получить бриллианты от Рави. Поскольку Рави хорошо знал моего друга, он согласился на сделку. Деньги за товар я бы отправил Рави через Сергея», - сказал обвиняемый.

По решению суда, Эмиля Абдулова приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Гражданский иск об уплате Абдуловым таможенной пошлины за ввозимый без декларации товар был частично удовлетворен за счет 63.287 манатов, которые были изъяты при задержании у обвиняемого и переведены в госбюджет.