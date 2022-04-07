После переговоров с Лавровым Байрамов созвонился с британским министром

8 апреля состоялся телефонный разговор главы внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуна Байрамова с государственным министром Великобритании по европейским вопросам Джеймсом Клеверли. Об этом говорится в сообщении МИД АР.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности, встречу в Брюсселе.

Также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, ранее 8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.