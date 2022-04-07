Азербайджанские производители клубники опасаются убытков

Как рассказали haqqin.az фермеры, сезон выращивания клубники на открытом грунте начинается в конце апреля-начале мая. Даже на пике пандемии им удавалось получать прибыль за счет экспорта клубники, в основном, на российский рынок. Однако с начала года выросли затраты на производство, да и цены на местном рынке для них невыгодны. Поэтому аграрии с нетерпением ждут окончания войны в Украине и возвращения на обжитые рынки России.

Азербайджанские производители клубники не уверены, что смогут продать свою продукцию в Россию и Казахстан и опасаются грядущих убытков. Вот почему выращенная в теплицах клубника уже несколько дней в больших количествах поставляется на бакинские рынки, причем цена на них для начала сезона довольно низкая – 2-2,5 маната за килограмм. Мало того, в ближайшие дни ожидается дальнейшее падение цен.

По словам фермеров из южных регионов, еще один удар по их бизнесу нанесли проливные дожди и наводнения, начавшиеся в конце прошлого месяца. Водой смыло целые гектары клубничных полей, и это свело на нет результаты кропотливого труда земледельцев.

Мирага Гасанов, фермер из Джалилабада, рассказал, что часть его клубничного поля затопило полностью. То немногое, что удалось спасти от наводнений, он собирался продать в России.

«Большинство семей на юге выращивают клубнику, - сказал Гасанов. – Чтобы получить хороший урожай, мы трудимся девять месяцев в году, правда, и зарабатываем неплохо. Во время пандемии пострадали многие отрасли, но клубнику покупали всегда. И на наших рынках, и в России, где на нее всегда есть спрос…»

Другой фермер сказал, что снижение цен связано, в том числе, с удешевлением клубники, которую привозят из Турции. Азербайджан импортирует её по доллару за килограмм, поэтому и цена местных производителей в начало сезона очень низкая.

Фермер, который не теряет надежду на оживление российского рынка, добавил, что каждый год они привозили в Россию отборную клубнику и получали от ее продажи хорошую прибыль.

Ленкоранский фермер Исмаил Мамедов выращивает клубнику в открытом грунте. По его словам, в последние годы ему удавалось продавать её как в Казахстан, так и в Россию. Транспортные расходы в этом году удвоились, поэтому ему трудно представить, что ждет его бизнес. В последние недели, как он говорит, не подводит только погода, да и урожай в этом году ожидается обильным.

«Азербайджанская клубника всегда пользовалась спросом на российском рынке. Были проблемы с продажей картофеля и помидоров, но клубнику брали всегда», - утверждает Исмаилов.