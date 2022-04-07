Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев во время своей поездки в Сабирабад провел встречу с тренерами и дзюдоистами из Сабирабада и Имишли.

В ходе встречи президенту Федерации сообщили, что в Сабирабаде дзюдо занимаются около 60 юных спортсменов, а в Имишли – около 120. В обоих районах есть дзюдоисты, которые успешно выступили на региональных первенствах среди дзюдоистов не старше 15 лет и получили право принять участие в первенстве Азербайджана. Кроме того, представитель Имишли Саид Оруджев в молодежном чемпионате Азербайджана завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 кг.

Рашад Набиев отметил, что одной из главных задач Федерации дзюдо Азербайджана является повышение массовости среди детей, юношей и молодежи, а также их здоровое развитие как в физическом плане, так и в ментальном.

Он подчеркнул, что и в Сабирабаде, и в Имишли есть большой потенциал для развития дзюдо и дал свои указания по улучшению материально-технической базы и повышению качества работы тренерского состава с юными дзюдоистами.