В Баку ученик избил учителя

Учитель средней школы №130 поселка Нардаран Сабунчинского района Баку Анар Мустафаев (1985 г.р.) подвергся избиению со стороны своего ученика. Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел 1 апреля.

Согласно информации, учащийся М.К. (2005 г.р.) из хулиганских побуждений нанес учителю телесные повреждения. Хотя педагог не обратился в медучреждение, по факту ведется расследование.

Как заявили в Управлении образования столицы в связи с этим, между учителем средней школы №130 и учеником X класса (имя не указывается) возникло недопонимание из-за опоздания последнего на урок. Сразу после инцидента в школу были приглашены родители учащегося, вопрос был решен, а учителю были принесены извинения. Управление образования проверяет данный факт.