Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 23:22

В конце будущей недели премьер-министр Армении Пашинян должен прибыть в Москву с рабочим визитом. Учитывая, что повестка не разглашается, предположений об истинных целях вояжа армянского премьера в российскую столицу более чем достаточно... В преддверии визита и с подачи армянских властей специалисты Экспертного центра SOCIES при содействии Ереванского госуниверситета и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра провели опрос населения, по итогам которого 69,7 процента респондентов считают, что Армении необходимо ограничить отношения с Россией и расширить их с ЕС и США.

Согласно тому же опросу, 34,1 процента опрошенных считают, что Армения должна вступить в НАТО. При этом только 29,1 процента респондентов склоняются в вопросе «зонтика безопасности» в сторону ОДКБ. Наиболее перспективным опрошенные считают членство Армении в Евросоюзе (46,1 процента респондентов). При этом, за членство в ЕАЭС высказались только 28,7 процента респондентов. Остается лишь гадать, зачем перед встречей с президентом РФ Пашиняну понадобились такие опросы общественного мнения. С другой стороны, было бы ошибочно считать их результаты сенсационными. Как известно, за время пребывания у власти Пашинян проводил целенаправленную и последовательную политику по изменению общественных настроений в Армении. В результате значительная часть некогда пророссийски настроенных армян выступают сегодня за выход своей страны из ЕАЭС и ОДКБ. Очевидно, что в целом команде Пашиняна удалось развернуть армянский социум на Запад. А это значит, что Никол Пашинян прекрасно справился с задачей, поставленной его заокеанскими покровителями и, в первую очередь, мировым экспортером «цветных» революций Джорджем Соросом: всего за четыре года пашиняновской власти почти 70 процентов граждан Армении выступают отныне за ограничение отношений со своим главным союзником Россией. Придя к власти, Никол Пашинян значительно расширил площадку для деятельности аффилированных с Джорджем Соросом многочисленных НКО, для которых при нем наступил настоящий «золотой век». Ставленники Сороса стали ведущими политическими игроками, щедрыми спонсорами нынешних властей и даже своего рода отделом подготовки кадров для правительства Армении.

План Сороса успешно претворяется в жизнь, и противников России в Армении становится все больше и больше. Вскоре должны проявиться первые последствия тяжелейших экономических санкций против России, и это, естественно, не может не сказаться и на ситуацию внутри ЕАЭС, где Армении уготована роль главной центробежной силы. Учитывая политическую беспринципность Пашиняна и отсутствие у него моральных ценностей, можно не сомневаться, что армянский премьер справится и с этой ролью. Пашинян сознательно сеет среди армян ненависть к России. На первый взгляд это может показаться странным. Ведь ни для кого не секрет, что в феврале 2021 года, когда глава Генштаба Армении Оник Гаспарян вместе с высокопоставленными армянскими военными потребовал немедленной отставки премьера, Пашинян был на волосок от потери власти. И только личное вмешательство президента Путина позволило предотвратить попытку военного переворота в стране. Можно напомнить, что во время 44-дневной войны в Карабахе Франция во главе с президентом Макроном открыто поддерживала Армению и лично Никола Пашиняна. Что ничуть не помешало армянскому премьеру заигрывать с главными соперниками Макрона в предвыборной гонке – Эриком Земмуром и Валери Пекресс. Как известно, борясь за голоса французских армян, оба политика посетили Армению, где были тепло встречены премьер-министром Армении, чтобы продлить политическую карьеру Пашиняна в кресле премьер-министра. Тем не менее, дальнейшие события показали, что Пашинян этот жест не оценил, мало того, он еще активнее стал внедрять антироссийскую повестку, что, кстати, было далеко не первым подтверждением двуличия Никола Пашиняна и его склонности к политическому предательству.