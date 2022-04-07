Москва обвиняет Киев в срыве запланированного обмена военнопленными

Он подчеркнул, что такое непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – военнослужащих. «Кроме того, перечисленные факты свидетельствуют об умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания», - подчеркнул начальник НЦУО.

«Запланированный на 8 апреля 2022 г. обмен военнопленными по вине украинской стороны, в очередной раз, так и не состоялся. Украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, в последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут», - сказал Мизинцев.

Он добавил, что в данном вопросе настораживает поведение представителей МККК, которые также не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны РФ.

Мизинцев напомнил, что Россия ежедневно выступает с инициативой к украинской стороне по обмену пленными. Пятого апреля была достигнута договоренность об обмене 251 военнослужащего. В течение суток количество военнопленных постоянно сокращалось. В результате согласованный на последнем этапе список включал в себя только 38 военнослужащих, который украинской стороной в последующем без объяснения причин был отвергнут.

При этом со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. В течение 6 и 7 апреля российская сторона заявляла формат обмена 251 человек на 251 человек, в свою очередь украинская сторона списки постоянно сокращала и в конечном итоге от обмена отказалась.