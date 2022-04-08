Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал об активной государственной политике, проводимой в нашей стране для достижения социальной защиты и интеграции в общество лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с аутизмом. Министр подчеркнул, что Центр инклюзивного развития и творчества DOST, открытый в октябре прошлого года при участии президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и ее дочери Лейлы Алиевой, является первым крупным многопрофильным инклюзивным пространством на Южном Кавказе. Бабаев довел до внимания гуманистические инициативы и проекты Мехрибан Алиевой, направленные на повышение заботы о детях с аутизмом.

В первой части мероприятия, в котором приняли участие министры, омбудсмен, руководители госорганизаций, депутаты, члены НПО, известные деятели искусства, дети с синдромом аутизма, прозвучала классическая музыка в исполнении инклюзивного струнного квартета. Была организована выставка-продажа картин и керамических изделий.

В Центре инклюзивного развития и творчества при министерстве труда и социальной защиты населения в целях повышения осведомленности об аутизме, поддержки творческого потенциала детей с аутизмом и их приобщения к обществу, а также расширения их интеграционных возможностей проводится мероприятие под названием «Откройся к особенности».

Говоря о социальном обеспечении уязвимых групп, министр отметил, что, в частности, за последние 4 года социальные выплаты, направленные на детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с аутизмом, увеличены в 3,4 раза, учреждены стипендии для лиц, ухаживающих за ними, увеличена и их сумма. Капитально отремонтированы и реконструированы 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания министерства. В прошлом году в Габале был сдан в эксплуатацию новый детский реабилитационный центр. В этом году в Шамкире откроется еще один такой центр, их число, таким образом, достигнет 4-х. В ближайшие годы в других районах будут открыты детские реабилитационные центры. А на побережье Каспийского моря появятся реабилитационные центры санаторно-курортного типа.

Бабаев рассказал о проектах социальных услуг, направленных на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с аутизмом. Он также отметил, что в этом году таких проектов будет более 150. Социальные и реабилитационные услуги охватят людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями развития.

Министр представил новые инновационные проекты – мобильное приложение «Узнай своего ребенка», мобильное приложение для родителей «Урок аутизма» и другие. Он также отметил услуги мобильной социальной реабилитации, предоставляемые детям с аутизмом, затронул открытие в этом году еще 2 центров для привлечения детей с ограниченными возможностями к социальной реабилитации, а также работу по подготовке к внедрению модели приемной семьи.

Сказав, что сегодняшнее мероприятие имеет важное значение, Сахиль Бабаев подчеркнул важность последовательного и все более всеобъемлющего характера таких мер для повышения внимания и заботы о людях с синдромом аутизма, расширения возможностей их интеграции в общество.

Мероприятие продолжилось классическими произведениями в исполнении вновь созданного инклюзивного камерного оркестра. Был представлен инклюзивный спектакль с участием детей с аутизмом, сцена с участием тренеров и бенефициаров центра капоэйры, музыкальная концертная программа. В мероприятии в качестве ведущих приняли участие дети с аутистическим спектром.

В фойе Центра участники приняли участие в выставке картин и керамических изделий, а также различных видов сладостей, изготовленных в центре детьми с синдромом аутизма.