Самир Нуриев обсудил с французами восстановление Карабаха

Глава Администрации президента Азербайджана, руководитель Координационного штаба по централизованному урегулированию вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с генеральным директором MEDEF International Филиппом Готье и представителями ведущих французских компаний. Об этом сообщает АзерТадж.

На встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Францией сложилось плодотворное сотрудничество. Регулярные визиты представителей ведущих французских компаний в Азербайджан были расценены как проявление заинтересованности в углублении экономических связей. Было отмечено, что на освобожденных территориях под руководством президента Ильхама Алиева активно продолжаются широкомасштабные работы по строительству и реконструкции. За очень короткое время и за счет внутренних финансовых ресурсов достигнуты значительные результаты, и в Азербайджане за послевоенный период заложена основа передового мирового опыта по скорости и масштабам восстановительных и реконструкционных работ.

Во встрече приняли участие представители Airbus, Alstom, Suez, Thales, Egis, Oberthur Cash Protection, Arverne Group и других ведущих французских компаний. Была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества и подчеркнуто намерение французских деловых кругов участвовать в проектах восстановления и реконструкции, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана.