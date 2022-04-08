Леонид Швец, автор haqqin.az 00:14

В четверг перед саммитом министров иностранных дел стран НАТО глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба предельно доходчиво сформулировал задачу, которую ему поставило руководство страны перед этим важным мероприятием: «Моя повестка очень проста. В ней всего три предмета. Это оружие, оружие и еще раз оружие». «Все союзники должны отбросить колебания и сомнения и снабдить Украину всем, что ей требуется. Чем больше оружия мы получим и чем быстрее оно придет в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено», - сказал украинский министр. «Я считаю, сделка, которую предлагает Украина, справедлива. Вы даете нам оружие, мы жертвуем наши жизни, и война остается в рамках Украины».

В первые дни и недели после начала войны украинское руководство умоляло Запад закрыть небо над страной, поскольку преимущество России в боевой авиации приводило к большим потерям в войсках и к бомбардировке населенных пунктов с жертвами среди гражданского населения. Но, поскольку удовлетворение такой просьбы было чревато потенциальным столкновением НАТО и Российской Федерации, на этот шаг в альянсе не пошли. Взамен были налажены поставки легких переносных противовоздушных комплексов, которые затруднили господство российских самолетов и вертолетов в украинском небе. Кроме того, все возрастающими объемами стала поступать другая военная помощь. О том, насколько было непросто ее организовать, напоминает знаменитая история с отказом Германии буквально накануне войны поставлять летальное оружие в Украину и ее попытки ограничить свою помощь мобильными госпиталями и поставкой большой партии касок. Киевский мэр Виталий Кличко, чрезвычайно популярный в Германии, где прошла значительная часть его спортивной карьеры, тогда съязвил: «Что дальше? Подушки?» Однако по мере того, как становилось очевидным, что украинские вооруженные силы оказывают неожиданно серьезное сопротивление вторжению, позиция Запада стала все заметнее меняться. Нет, до поставок самолетов дело так и не дошло, но общий объем военной помощи резко возрос, и поставляемое вооружение становилось все серьезнее.

Информация о номенклатуре военной помощи засекречена, и в печать прорываются лишь отдельные сообщения, из которых можно сделать вывод, что большинство стран НАТО, а также Австралия и Канада организовали непрерывный поток поставок, в которых стала расти часть тяжелого артиллерийского вооружения. Есть основания считать, что европейские страны, которые сейчас стали размещать у себя американские системы ПВО «Патриот», свои системы С-300, снятые с боевого дежурства, отправляют в Украину. Чешские СМИ опубликовали снимки эшелонов с танками и бронированными машинами, которые направляются на помощь ВСУ. После того, как весь мир увидел зверства российских войск в Буче, ушли последние сомнения в необходимости снабдить Украину всем необходимым для победы. Решающее значение будет играть закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, за который уже проголосовал сенат США и который, без сомнений, поддержит и нижняя палата конгресса.