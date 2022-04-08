Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых направлениях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«При необходимости российская сторона готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц», - сказал Мизинцев, который возглавляет Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он сообщил, что из десяти гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявленных украинской стороной на текущие сутки, в очередной раз нет ни одного в сторону России.

Также Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки из Донецкой, Луганской «народных республик» и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 612 человек, из них – 3 356 детей.