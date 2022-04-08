Россия реорганизовала командование операциями в Украине. Ими теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии, сообщает ВВС.

По словам источника ВВС, между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация.

«У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится», - заявил наш источник.