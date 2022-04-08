Глава Еврокомиссии: Рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС займет недели, а не годы

Посетившая сегодня Киев глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, который еще на один шаг приближает Украину к статусу кандидата в члены ЕС, сообщает ВВС.

Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским, она сказала, что Евросоюз готов всемерно поддерживать Украину с тем, чтобы процесс занял недели, а не годы.

«Мы знаем многое друг о друге, потому что все последние годы мы работаем вместе настолько интенсивно, что это будет не так, как обычно – не годы на то, чтобы сформировать это мнение, – я думаю, это будет вопросом недель, если мы будем работать сообща», - сказала она, обращаясь к Владимиру Зеленскому.