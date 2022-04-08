О боях вокруг Одессы

О текущей обстановке в Одесской области сообщили в оперативном командовании ВСУ «Юг».

Согласно информации, в Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает обороняться по занимаемому рубежу.

«В ходе боевых действий захвачена техника противника, а именно БТР-80 и уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата «Орлан-10». Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает разведывательные действия и активную блокаду украинских портов. Именно из акватории Черного моря россияне нанесли 2 ракетных удара по Кировоградской и Одесской областям. В обоих случаях метили в объекты критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв. Всего за сутки только на юге Украины РФ потеряла 43 бойца и 12 единиц техники», - говорится в сообщении.