Словакия показала передачу систем ПВО С-300 Украине видео
Министерство обороны Словацкой республики опубликовало видео процесса передачи Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в Facebook сегодня, 8 апреля.
«Мы представили систему С-300 Украине. В соответствии с решением правительства Словацкой Республики мы передали Вооруженным Силам Украины ЗРК С-300. Мы продолжаем оказывать военную помощь нашим друзьям в Украине в их борьбе за справедливость», - сказал командующий войсками Даниэль Змеко.