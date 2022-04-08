Анкара призывает к незамедлительному прекращению огня в Украине

Турция настоятельно призывает к незамедлительному прекращению боевых действий в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД республики, распространенном в связи с обстрелом железнодорожного вокзала в городе Краматорск на востоке Украины, пишет «Анадолу».

«Мы решительно подтверждаем наш призыв к прекращению этой опустошительной войны путем немедленного объявления о прекращении огня», - заявили в турецком МИД.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью и ранением в результате атаки на железнодорожную станцию десятков людей, ожидавших эвакуации.