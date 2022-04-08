Анкара призывает к незамедлительному прекращению огня в Украине
Турция настоятельно призывает к незамедлительному прекращению боевых действий в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД республики, распространенном в связи с обстрелом железнодорожного вокзала в городе Краматорск на востоке Украины, пишет «Анадолу».
«Мы решительно подтверждаем наш призыв к прекращению этой опустошительной войны путем немедленного объявления о прекращении огня», - заявили в турецком МИД.
В ведомстве выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью и ранением в результате атаки на железнодорожную станцию десятков людей, ожидавших эвакуации.
«Это трагическое событие еще раз продемонстрировало важность и актуальность создания гуманитарных коридоров для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей», - подчеркнули в дипведомстве.
Не менее 50 мирных жителей, в том числе пятеро детей, ожидавших эвакуации, погибли в результате ракетного обстрела железнодорожного вокзала в украинском городе Краматорск.