В России объявили «иноагентами» рэпера Фейса, юриста Фейгина и еще четырех человек

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента», шесть человек, в том числе юриста Марка Фейгина и музыканта Ивана Дремина, известного как Фейс. В списке впервые оказался ученый – Дмитрий Дубровский, а журналистка Ирина Тумакова (Борухович) стала первым «иноагентом» в «Новой газете», передает ВВС.

Рэпер Фейс, у которого почти 2 миллиона подписчиков в «Инстаграме», осудил российское вторжение в Украину, покинул страну и заявил, что больше не будет давать концертов в России. На появление своего имени в реестре иностранных агентов он отреагировал в своих соцсетях так: «Спасибо за лучший подарок ко дню рождения! Первый рэпер-иноагент! Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно».

На прошлой неделе музыкант дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал о том, как изменились его политические взгляды за четыре года (в 2017 году Фейс впервые участвовал в YouTube-шоу Дудя). По состоянию на 8 апреля это интервью посмотрели больше 10,5 миллионов раз.