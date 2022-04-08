«Он был настоящим воином». В Украине погиб еще один азербайджанец видео
27 марта 2022 года, защищая Киев в составе добровольческого батальона «Одч Карпатская сич», погиб азербайджанец Эльнур Гасанов («Алик»). Об этом сообщили представители украинского добровольческого батальона «Одч Карпатская сич».
Эльнур родился 12 марта 1993 года, кадровый военный, воевал в звании командира снайперского отделения. Женат, имеет 2 детей и беременную жену.
На службу вызвался воевать с первых дней российского вторжения в Украину.
Братья говорили, что он был «настоящим человеком, воином, инструктором, образованным человеком, светлым и позитивным.
«Я планировал идти защищать Харьков. Когда я вижу, как умирают женщины, дети, старики, я должен их защитить», - вспоминают слова Эльнура Гасанова близкие.
Эльнур был убит вместе с Давидом Гобержишвили, добровольцем Карпатской Сичи, проводя разведку позиций противника в Ирпене. Оба попали под минометный обстрел.