На службу вызвался воевать с первых дней российского вторжения в Украину.

Эльнур родился 12 марта 1993 года, кадровый военный, воевал в звании командира снайперского отделения. Женат, имеет 2 детей и беременную жену.

27 марта 2022 года, защищая Киев в составе добровольческого батальона «Одч Карпатская сич», погиб азербайджанец Эльнур Гасанов («Алик»). Об этом сообщили представители украинского добровольческого батальона «Одч Карпатская сич».

Братья говорили, что он был «настоящим человеком, воином, инструктором, образованным человеком, светлым и позитивным.

«Я планировал идти защищать Харьков. Когда я вижу, как умирают женщины, дети, старики, я должен их защитить», - вспоминают слова Эльнура Гасанова близкие.

Эльнур был убит вместе с Давидом Гобержишвили, добровольцем Карпатской Сичи, проводя разведку позиций противника в Ирпене. Оба попали под минометный обстрел.