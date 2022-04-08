Германия может до конца года избавиться от российской нефти
Германия может прекратить импорт российской нефти до конца года, а газа – в 2024 году. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Reuters.
На вопрос журналиста о том, испытывает ли Шольц чувство стыда за то, что страны ЕС платят России миллиарды евро за ископаемое топливо, он заявил, что страна работает над своей энергонезависимостью и «мы думаем, что сможем сделать это в течение этого года».
Российская нефть в настоящее время составляет 25% немецкого импорта по сравнению с 35% к началу Россией войны против Украины, а импорт газа сократился до 40% с 55%. Импорт российского угля снизился до 25% с 50% до вторжения.
Страна хочет к лету сократить долю российского газа до 24%, но чтобы избавиться от своей зависимости может понадобиться больше времени, заявляют в Германии – к лету 2024 года. «Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от необходимости импорта газа из России», - сказал Шольц.
«Как вы можете представить себе, это не так просто, потому что для этого нужна инфраструктура, которую нужно построить сначала», – объясняет он миллиардное финансирование Евросоюзом РФ через энергетический импорт.