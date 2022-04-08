Германия может до конца года избавиться от российской нефти

Германия может прекратить импорт российской нефти до конца года, а газа – в 2024 году. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Reuters.

На вопрос журналиста о том, испытывает ли Шольц чувство стыда за то, что страны ЕС платят России миллиарды евро за ископаемое топливо, он заявил, что страна работает над своей энергонезависимостью и «мы думаем, что сможем сделать это в течение этого года».

Российская нефть в настоящее время составляет 25% немецкого импорта по сравнению с 35% к началу Россией войны против Украины, а импорт газа сократился до 40% с 55%. Импорт российского угля снизился до 25% с 50% до вторжения.