Байден подписал важный закон в связи с Россией и Беларусью
Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью, а также о запрете импорта российских энергоносителей из-за войны в Украине, заявил Белый дом.
Согласно распространенному заявлению американской администрации, речь идет о «Законе о прекращении импорта российской нефти», который законодательно запрещает поставки энергоносителей из РФ, а также о «Законе о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью», нацеленном на дальнейшее ужесточение рестрикций в коммерческой сфере.
Обе палаты американского конгресса в четверг проголосовали в поддержку данных инициатив. Первая из них по сути дублирует указ Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.
Приостановка нормальных торговых отношений, в свою очередь, позволяет администрации США устанавливать более высокие пошлины, нежели для остальных стран-членов ВТО. Данная мера будет действовать до начала 2024 года.