Байден подписал важный закон в связи с Россией и Беларусью

Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью, а также о запрете импорта российских энергоносителей из-за войны в Украине, заявил Белый дом.

Согласно распространенному заявлению американской администрации, речь идет о «Законе о прекращении импорта российской нефти», который законодательно запрещает поставки энергоносителей из РФ, а также о «Законе о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью», нацеленном на дальнейшее ужесточение рестрикций в коммерческой сфере.