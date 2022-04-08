Имран Хан: Вы должны отстаивать независимость. Я не признаю импортированное правительство

Голосование в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) по вотуму недоверия премьер-министру Пакистана Имрану Хану чревато приходом к власти в стране «импортированного правительства», которое нельзя будет признавать. С таким предостережением глава правительства выступил в пятницу в обращении к нации, которое транслировали ведущие телеканалы республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не признаю импортированное правительство», - заявил Хан, подчеркнув, что передачу власти требуется осуществлять только демократическим путем – через выборы.

Премьер, сославшись на бывшего посла Пакистана в США Асада Маджида Хана (завершил работу в должности 24 марта 2022 года), выразил мнение, что попытка его смещения с поста премьера была срежиссирована Западом «за несколько месяцев» до внесения оппозицией предложения о вотуме недоверия. Как заверил Хан, у него нет «денег, собственности или банковских счетов за рубежом», поэтому его решения не подвержены влиянию извне. «Вся эта драма направлена на то, чтобы убрать одного человека», - пояснил он.