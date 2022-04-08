Имран Хан: Вы должны отстаивать независимость. Я не признаю импортированное правительство
Голосование в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) по вотуму недоверия премьер-министру Пакистана Имрану Хану чревато приходом к власти в стране «импортированного правительства», которое нельзя будет признавать. С таким предостережением глава правительства выступил в пятницу в обращении к нации, которое транслировали ведущие телеканалы республики. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не признаю импортированное правительство», - заявил Хан, подчеркнув, что передачу власти требуется осуществлять только демократическим путем – через выборы.
Премьер, сославшись на бывшего посла Пакистана в США Асада Маджида Хана (завершил работу в должности 24 марта 2022 года), выразил мнение, что попытка его смещения с поста премьера была срежиссирована Западом «за несколько месяцев» до внесения оппозицией предложения о вотуме недоверия. Как заверил Хан, у него нет «денег, собственности или банковских счетов за рубежом», поэтому его решения не подвержены влиянию извне. «Вся эта драма направлена на то, чтобы убрать одного человека», - пояснил он.
Глава правительства призвал сограждан 10 апреля принять участие в общенациональной мирной акции протеста. «Вы должны отстаивать независимость. Это ваша ответственность», - заявил Хан.
8 марта оппозиция Пакистана инициировала попытку объявить вотум недоверия главе правительства, обвинив Хана, который пришел к власти в 2018 году, в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране и в коррупции. Премьер неоднократно заявлял, что политический процесс против него инспирирован и финансируется из-за рубежа.
3 апреля в ходе заседания в Национальной ассамблее вице-спикер Касим Сури заявил, что такое голосование будет противоречить конституции, поэтому проводить его нельзя. В тот же день по предложению премьера президент Пакистана Ариф Алви распустил парламент. 7 апреля Верховный суд Пакистана признал это решение «противоречащим конституции» и обязал восстановленную в правах нижнюю палату парламента 9 апреля провести голосование по вотуму недоверия.