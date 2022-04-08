Каймановы острова заморозили $7,3 млрд российских активов

Финансовые учреждения Каймановых островов, являющихся самоуправляемой заморской территорией Великобритании, заморозили связанные с Россией активы на сумму около $7,3 млрд, подчинившись наложенным Лондоном санкциям. Об этом в пятницу сообщил новостной портал Cayman Compass.

По его данным, власти территории сформировали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации антироссийских санкций. В ее состав войдут представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта. Группа будет собираться еженедельно.