Клинтон: США предлагали Ельцину и Путину вступить в НАТО

«Соединенные Штаты предлагали Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО». Об этом заявил бывший президент США Билл Клинтон.

По его словам, в 1990-е годы связи между Североатлантическим альянсом и Москвой развивались. Он напомнил, что в те времена Россия приняла участие в программе «Партнерство во имя мира», состоялось заключение основополагающего акта Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, а США оказали финансовую помощь России для вывода ее военных из Прибалтики. Помимо этого, Россия и НАТО совместно участвовали в разного рода миротворческих операциях.

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», - заявил американский экс-президент.