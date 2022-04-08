Посол России в США заговорил о прямом военном противостоянии России и США

«Действия западных стран на фоне военной операции России в Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию Москвы и Вашингтона». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

По его словам, западные страны непосредственно вовлечены в текущий конфликт в Украине, поскольку они продолжают поставлять в страну оружие и боеприпасы, тем самым «провоцируя дальнейшее кровопролитие».

Антонов также назвал очевидным желание НАТО использовать украинскую территорию для создания плацдарма в борьбе с Россией.

«Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства. Они могут привести США и Российскую Федерацию на путь прямой военной конфронтации», - подчеркнул Антонов.