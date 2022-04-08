S&P снизило рейтинг России до «выборочного дефолта»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинги России в иностранной валюте до «выборочного дефолта». Это произошло из-за возросших рисков того, что Москва не сможет и не захочет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга, передает РБК-Украина.

S&P сообщило в своем заявлении, что Россия произвела выплаты купона и основного долга по долларовым еврооблигациям в рублях в понедельник.

«В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам, или что правительство конвертирует эти платежи в течение 30-дневного льготного периода», - отметили в S&P.

Агентство заявило, что в ближайшие недели санкции в отношении России, вероятно, будут еще более ужесточены, что помешает готовности и техническим возможностям России соблюдать условия своих обязательств перед иностранными держателями долга.