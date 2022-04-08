Правозащитники сорвали принятие Конгрессом США антироссийского законопроекта
Американский союз гражданских свобод помог сорвать законопроект, который позволил бы администрации Джо Байдена изъять активы российских олигархов и передать вырученные средства Украине, передает The Washington Post.
Представители Американского союза гражданских свобод заявили законодателям, что закон может противоречить процессуальным гарантиям Конституции США, поскольку он не позволяет оспаривать действия правительства в суде.