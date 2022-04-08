Генштаб Украины назвал потери российской армии
«Потери российской армии, с начала военных действий в Украине достигли уже около 19,1 тыс. лиц, 705 танков, 151 самолета и сотен единиц другой военной техники», сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
• личного состава – около 19 100 человек,
• танков ‒ 705,
• боевых бронированных машин ‒ 1 895,
• артиллерийские системы – 335,
• РСЗО – 108,
• средств ПВО – 55,
• самолетов – 151,
• вертолетов – 136,
• автомобильной техники – 1 363,
• кораблей/катеров – 7,
• цистерн с ГСМ – 76,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
• специальной техники – 25,
• пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.