Генштаб Украины назвал потери российской армии

«Потери российской армии, с начала военных действий в Украине достигли уже около 19,1 тыс. лиц, 705 танков, 151 самолета и сотен единиц другой военной техники», сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

• личного состава – около 19 100 человек,

• танков ‒ 705,

• боевых бронированных машин ‒ 1 895,

• артиллерийские системы – 335,

• РСЗО – 108,

• средств ПВО – 55,

• самолетов – 151,

• вертолетов – 136,

• автомобильной техники – 1 363,

• кораблей/катеров – 7,

• цистерн с ГСМ – 76,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

• специальной техники – 25,

• пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.