Теймур Мусаев: в Азербайджане разрабатывается местная вакцина

«В Азербайджане ведется работа по разработке местной вакцины». Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, речь идет не только о вакцине против коронавируса.

«Производство вакцин является стратегическим производством. Вероятно, в результате работы, проводимой в этом направлении, Азербайджан в любом случае сможет обеспечить производство вакцин в качестве очень гибкого и эффективного ответа на возможные пандемические вызовы», - сказал министр.