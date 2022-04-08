Зеленский: лидер одной европейской страны потребовал доказательства, что события в Буче не постановка

«Глава правительства одной из стран Евросоюза требовал доказательства того, что военные преступления в Буче, были убиты сотни мирных граждан, не были постановкой». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.

На уточняющий вопрос, является ли этот политик из ЕС главой европейского правительства, Зеленский четко ответил: «Да».

Тем не менее, Зеленский заявил, что не хотел говорить о том, кто сказал ему об этом.