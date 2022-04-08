Российские войска пытаются обойти Харьков… и идут на Донбасс

«Российские войска продолжают обстреливать жилые районы Харькова и пригорода, за сутки – около 50 ударов, сложным остается Изюмское направление, но противник несет большие потери». Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, за последние сутки пострадали инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ, а также Дергачей.

«Россияне пытаются обойти Изюм, позиции украинской армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря Вооруженным Силам Украины на этих территориях противник ежедневно несет большие потери техники и живой силы», - сказал Синегубов.