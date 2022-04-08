Байден подписал закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал два закона, принятые Конгрессом, – о прекращении импорта российской нефти, а также о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, говорится на сайте Белого дома.

Сообщается, что в пятницу, 8 апреля Байден подписал законы:

• о прекращении импорта российской нефти, который законодательно запрещает импорт энергоносителей из российской федерации;

• о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, который направлен на дальнейшее наложение санкций в сфере торговли и прав человека.