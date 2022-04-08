Губернатор Виталий Ким: Россия передумала захватывать Николаев

Председатель Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что не видит угрозы прорыва российских войск через Вознесенск в Одессу. Также он считает, что Россия не имеет намерений захватить Николаев.

По его словам, обстрелы в Николаевской области могут осуществляться для запугивания или же прикрытия военных маневров.

«Если эти обстрелы для запугивания, они одновременно могут прикрывать и какие-то военные действия по перемещению. Относительно намерений захватить Николаев – нет, не вижу», - заявил Ким в интервью РБК-Украина.