В Тертере пастух подорвался на мине
Житель Гёранбойского района, пастух Эльнур Гасанов подорвался на мине на территории Тертерского района.
Сообщается, что он помещен в больницу.
Житель Гёранбойского района, пастух Эльнур Гасанов подорвался на мине на территории Тертерского района.
Сообщается, что он помещен в больницу.
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