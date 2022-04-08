Заместители гендиректора ПО «Азеригаз» проявили инициативу и поддержали сотрудников аварийной службы объединения. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе «Азеригаза».

Как отметили в объединении, заместители генерального директора, которые каждый день берут на себя часть ответственности сотрудников аварийной службы, оперативно реагирующих на обращения, устранили последствия автомобильной аварии в поселке Говсан.

Отмечается, что в короткие сроки ими была обеспечена подача газа абонентам.

Они также отметили, что каждый чиновник является слугой народа.