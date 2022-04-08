Минобороны России заявило об уничтожении военных объектов в Украине
«Авиация России и ракетные войска уничтожили 85 военных объектов Украины, в том числе три установки РСЗО и четыре самоходных артиллерийских орудия». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны также сбито в воздухе четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.
Кроме того, ВС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинский склад боеприпасов, который находился в районе Новомосковска.
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области», - заявил Конашенков.
По словам официального представителя военного ведомства, на аэродроме Миргород в Полтавской области ВС РФ уничтожили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, которые были обнаружены в ходе воздушной разведки, а также склад с авиационными средствами поражения.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2 031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 932 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.