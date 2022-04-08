Минобороны России заявило об уничтожении военных объектов в Украине

«Авиация России и ракетные войска уничтожили 85 военных объектов Украины, в том числе три установки РСЗО и четыре самоходных артиллерийских орудия». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны также сбито в воздухе четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.

Кроме того, ВС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинский склад боеприпасов, который находился в районе Новомосковска.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области», - заявил Конашенков.