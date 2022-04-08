Ильхам Алиев получил письмо и пригласил турецких школьников на встречу

Ученики Кузейкентской начальной школы турецкой провинции Кастамону написали письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором выразили желание встретиться с ним и посетить освобожденные территории. Как сообщают турецкие СМИ, президент Азербайджана сразу откликнулся на просьбу турецких школьников и пригласил их в Азербайджан. Сейчас ребята из Кузейкента готовятся приехать в Баку для встречи с главой государства.

Дети написали президенту: «Мы, учащиеся 4/А класса Кузейкентской начальной школы на уроке турецкого языка познакомились с письмом американского школьника Мустафе Кемалю Ататюрку. Это произвело на нас такое впечатление, что мы тоже решили обратиться к главе какой-нибудь страны. Все сразу выбрали Азербайджан. Мы с азербайджанским народом братья. Вместе с азербайджанцами очень радовались освобождению ваших оккупированных территорий. В лучшие дни братья всегда радуются вместе, а в трудные дни они всегда рядом. Спасибо за помощь в тушении лесных пожаров, случившихся в Турции прошлым летом. Нам бы очень хотелось приехать в вашу страну и увидеть освобожденные территории. А еще нам будет очень приятно получить от вас небольшое письмо и вашу фотографию с автографом».

Турецкие СМИ рассказывают, что идею отправить послание президенту Азербайджана ребятам подсказал их классный руководитель Наим Кайикчи. Учитель даже начал проект, который так и назвал – «Письмо главе государства». И был несказанно рад, что сразу получил первый результат. Президент Азербайджана положительно отреагировал на просьбу учащихся, и уже 11 апреля группа из 21 ученика в сопровождении замначальника Управления народного образования провинции, директора школы и учителя вылетит в Баку. Все расходы взяла на себя азербайджанская сторона.

Атташе по вопросам образования посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова посетила Кастамону накануне поездки школьников, которая продлится с 11 по 16 апреля, и встретилась с администрацией учебного заведения и детьми из Кузейкента.