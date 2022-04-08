Евросоюз обвинил Россию в атаке на вокзал в Краматорске
«Европейский Союз уверен, что ракетный удар по Краматорску нанесла Россия». Об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитической службы ЕС.
В документе отмечается, что Европейский союз глубоко шокирован атакой России, ударившей в пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска.
ЕС настаивает, что виновные за это военное преступление должны быть привлечены к ответственности.
«Не должно быть безнаказанности за военные преступления. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права», - говорится в заявлении.