В Казахстане разогнали митинг в поддержку Украины

Несколько активистов гражданского движения «Oyan, Qazaqstan» пришли в субботу к российскому консульству в Алматы, чтобы выразить протест действиям России в Украине. Они легли на асфальт со связанными руками (отсылка к кадрам из украинского города Бучи, на улицах которого лежали тела убитых мирных жителей, у многих были связаны руки), передает Радио Свободы.

Отмечается, что полиция задержала участников акции, которая продлилась не более трех минут. На место стянули не менее двух десятков полицейских, подогнали три автозака.

В полиции не стали комментировать задержание активистов.