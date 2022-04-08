Украина рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

«Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне», - заявила она.

Ожидание Стефанишиной связано с тем, что в июне запланировано проведение саммита лидеров Европейского союза, на котором может быть принято решение.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю.