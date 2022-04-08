Госдума: Youtube провоцирует свою блокировку в России

«YouTube провоцирует собственную блокировку, поскольку на этот раз подвергся цензуре высший орган представительной власти – YouTube-канал «Дума ТВ». Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он отметил, что теперь граждане России не имеют возможности видеть на этой площадке в том числе прямые трансляции Госдумы, выступления своих избранников на комитетах.

Напомним, что ранее Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ».