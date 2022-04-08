Зеленский хочет видеть Индию и Китай в качестве гарантов безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью индийскому телеканалу Republic TV, что Индия и Китай могут стать одними из гарантов украинской безопасности.
«Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Я думаю, что Индия, если у нее будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности, конечно, мы будем рады пригласить Индию. Индия – очень могущественное государство мира», - цитирует Зеленского ТАСС.