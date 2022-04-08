Ильгар Гусейнов 15:02

Обострение конфликта между Россией и Украиной кардинально меняет геополитические устои, сформировавшиеся после Второй мировой войны. А политика, как известно, влияет на экономику. Вот почему в последние дни так много говорится не только об антироссийских санкциях, но и о степени их влияния на мировую экономику. Большинство международных экспертов сходится во мнении, что реальные последствия антироссийских санкций скажутся через пять-шесть месяцев.

Все маршруты мимо России Как известно, одной из главных составляющих глобальной экономики является логистика. В этой связи «выпадение» гигантской России из обоймы глобальной логистической системы, существовавшей между странами много лет, чревато значительными трудностями. Прежде всего, это коснется транзитных перевозок по территории России. В частности, уже появилась информация, что китайские грузоотправители начали постепенно приостанавливать транзит своих грузов через Россию в ЕС. Официально заявлено, что они опасаются за сохранность своих грузов, и потому предпочитают не рисковать. Кроме того, ведущие зарубежные логистические компании, такие, как Maersk, также отказываются работать на российском рынке, поскольку из-за санкций западные получатели грузов – а к ним относятся ведущие компании-гиганты с мировым именем, отказываются принимать грузы, следующие транзитом через Россию. Таким образом, санкции коллективного Запада против России уже ощутимо влияют на всю мировую логистическую цепочку. Границы России, практически, на замке, к факторам, затрудняющим транзит грузов через территорию России можно также отнести проблемы, связанные с банковскими переводами.

По данным Евростата, только за 2021 «пандемический» год из Китая в Европу было отправлено 66.834.353 тонны грузов, а в обратном направлении, то есть, из Европы в Китай – 52.589.650 тонн. Таким образом, общий товарооборот между Китаем и Европой составляет ежегодно почти 120 миллионов тонн грузов. При этом немалая часть этих грузов доставлялась по железным дорогам и автотрассам, проходящим через территорию Российской Федерации. Понятно, что после ужесточения санкций в отношении России, Евросоюз не без тревоги ожидает, в каком направлении Китай станет пересматривать логистику по доставке грузов и во сколько в итоге это обойдется экономике Евросоюза. Свято место пусто не бывает Реальность же такова, что карта логистических маршрутов на всем гигантском пространстве Евразии будет однозначно изменена, что лишь подтверждает поиск китайцев наиболее выгодных, альтернативных маршрутов для экспорта своих товаров в Европу. Одновременно и Россия также ищет альтернативные маршруты для своих экспортно-импортных грузов, среди которых все чаще и настойчивее упоминаются территория Азербайджана, через которую проходят международный транспортный коридор «Север-Юг» с выходом в бассейн Персидского залива, а также «Север-Запад» с выходом на порты Турции. Новые реалии таковы что, значение транспортных маршрутов, проходящих по территории Азербайджана как с востока на запад, так и с севера на юг, приобретает именно ту коммерческую востребованность, которую президент Ильхам Алиев предвидел много лет назад. Сегодня Азербайджан может предложить всем заинтересованным сторонам еще шире использовать его транспортно-логистический потенциал. Например, созданный еще в 2016 году, «Средний коридор», который пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу. Своевременные реформы Ильхама Алиева К слову, в Азербайджане, благодаря политике Ильхама Алиева, за последние годы была проделана колоссальная работа по развитию транспортного потенциала страны и, в частности, транспортных коридоров. В результате проводимой в Азербайджане успешной экономической политики, было обеспечено стабильное развитие транспортного сектора, как одной из важнейших составляющих частей национальной экономики.

Транзитные маршруты проходящие по территории Азербайджана, отличаются рядом преимуществ. К ним, в частности, можно отнести политическую стабильность, сформировавшуюся юридическую базу (страхование, сохранность грузов и т.д.), короткие транзитные расстояния, диверсификацию маршрутов (Азербайджан сосредоточил на своей территории возможности выхода по любым направлениям), скорость доставки грузов… Реализация широкомасштабных мероприятий способствовала развитию транспортно-логистической инфраструктуры Азербайджана, что в настоящее время значительно облегчает транспортировку грузов по международным коридорам. В первую очередь, сюда следует отнести такие масштабные инфраструктурные проекты, как реализованная по инициативе Ильхама Алиева железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, ставшая одним из основных связующих звеньев многих транспортных коридоров на евразийском пространстве. БТК на данном этапе и в обозримом будущем становится одним из центральных звеньев логистических цепочек. Наряду с БТК, реализуется еще один важный проект – Зангезурский коридор, который поможет не только диверсифицировать пути доставки грузов, но и существенно повысит пропускную способность железных дорог Азербайджана, а значит, увеличит количество транзитных грузоперевозок как по маршруту «Восток-Запад», так и по коридору «Север-Юг».

Еще одним, несомненно, важным инфраструктурным проектом, который частично уже реализован, является порт Алят. Несмотря на то, что строительство порта и свободной экономической зоны еще продолжается, грузы через Алят уже проходят, и их количество, судя по расчетам, будет только расти. Для обеспечения экспортного и транзитного потока на Каспийском море Азербайджан активно развивает паромный и сухогрузный флот. Благодаря своевременно принятым решениям, Азербайджанское Каспийское морское пароходство обладает сегодня на Каспии внушительным флотом. Но президент пошел еще дальше, поставив задачу построить для пополнения торгового флота новыми судами Бакинский судостроительный завод, который является сегодня крупнейшей судостроительной верфью в акватории Каспийского моря. На БСЗ уже спущены со стапелей несколько судов, здесь также осуществляется текущий ремонт судов, находящихся в эксплуатации. Помимо магистральных автотрасс и морских перевозок, в транспортно-логистическую «триаду» Азербайджана входит также система железных дорог, для повышения конкурентоспособности которой была реализована серия важных проектов. В первую очередь, это реконструкция железной дороги до границы с Грузией – Алят – Бёюк-Кясик. Помимо обновления и капитального ремонта полотна, азербайджанские железные дороги сегодня оснащены современными автоматическими сигнальными системами, осуществляется переход на прогрессивный вид энергоснабжения с постоянного на переменный ток. По указанию президента, также ведется многосторонняя работа по обновлению подвижного железнодорожного состава. На 60 процентов был обновлен парк грузовых вагонов, для модернизации локомотивного парка закуплены новые электровозы и тепловозы, среди которых уже доставленные в Азербайджан 50 электровозов производства французской фирмы «ALSTOM», для обслуживания современных локомотивов построены и оборудованы по последнему слову техники депо в Баку и Гяндже… Исторический шанс для Азербайджана Можно долго перечислять масштабные проекты, реализованные в транспортной сфере. Но суть данной публикации состоит не столько в перечислении уже сделанного, сколько в понимании того, как много еще предстоит сделать, чтобы до конца реализовать стратегию Ильхама Алиева по превращению Азербайджана в транзитный хаб мирового уровня и значения.