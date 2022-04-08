Германия достигла предела вооружения, которое можно было передать Украине
«Немецкий Бундесвер достиг предела в запасах оружия, которое можно было бы передать Украине. Однако Берлин не исключает вариант с поставками непосредственно от предприятий». Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
По ее словам, Германия призвана поддержать Украину в ее смелой борьбе, но поставками со складов Бундесвера, страна достигла предела.
«Потому что силы должны оставаться в состоянии обеспечить национальную оборону и оборону Альянса», - сказала Ламбрехт.
При этом она подчеркнула, что Германия не будет переставать поддерживать Украину, отметив, что для этого есть и другой путь поставок.