Полковник Стрелков о ситуации на украинском фронте: «У России силы на исходе»

«Наступление российской армии заглохло и на Донбассе. Продолжение атак силами донецкой пехоты иногда приносит незначительные местные успехи. Многое не понятно с перегруппировкой армии, скоро кругом зазеленеет, и наступать будет еще сложнее. Время для попытки переломить ход военных действий – на исходе». Об этом в социальных сетях пишет российский полевой командир, создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков).

Стрелков также приводит последние данные о боевой ситуации на Донбассе. По его словам, в настоящее время идут бои южнее города Изюм, однако без существенных изменений.

«Стороны обмениваются артиллерийскими ударами. Украинская армия усиленно готовится к обороне Славянска и Краматорска, превращая их в одну большую крепость. Российским военным будет предлагаться очередной раз расшибать лоб и истекать кровью уже тут», - сказал он.

Стрелков также опроверг предыдущие заявления о взятии города Рубежное. Продолжаются тяжелые бои в городе и окрестностях без особого успеха. Аналогичная ситуация в городе Попасная.

«Под Авдеевкой - продвижения нет. Данный пункт превращен в крепость, штурмовать его силами только «второочередных» мобилизованных батальонов ДНР, как пытаются делать сейчас – бесполезно. Тем более, что ВСУ продолжают активно укрепляться и непрерывно подбрасывают живую силу на замещение потерь. Марьинка – большая часть поселка – по-прежнему под контролем украинской армии. В остальном – все тоже самое, что с Авдеевкой. На Кураховском направлении – без существенных изменений. Само Курахово превращено в мощнейший укрепленный район и продолжает укрепляться. Еще одна крепость», - сказал он.

Стрелков также не подтверждает информацию об установлении российской армией полного контроля над мариупольским портом.

«Можно только утверждать, что полностью взят и зачищен припортовый поселок и что в сам порт наши войска зашли. Продолжаются упорные бои в окрестностях «Азовстали», до штурма самого завода – еще далеко. «Кадыровцы» – строго во второй линии. В первой – почти исключительно войска «ДНР». С соответствующими жертвами. Каждый день получаю сообщения: такой-то убит, такие-то ранены», - сказал он.