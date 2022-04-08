В МЧС провели серию просветительских мероприятий

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям провели ряд мероприятий с целью информирования населения о правилах поведения в связи с чрезвычайными ситуациями.

Так, Бакинским региональным центром МЧС совместно с Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана с участием специалистов Службы государственного пожарного надзора МЧС были проведены просветительские мероприятия в Азербайджанском техническом университете, Сумгаитским региональным центром – в школе №1 в селе Масазыр Апшеронского района, Южным региональным центром – в школе имени Султана Алиева в поселке Хафтони Ленкоранского района, Муганским региональным центром – в селе Арабгардашбейли Сальянского района, Аранским региональным центром – в средней школе № 3 имени А. Мамедова в Гёранбойском районе.