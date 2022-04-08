В МЧС провели серию просветительских мероприятий
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям провели ряд мероприятий с целью информирования населения о правилах поведения в связи с чрезвычайными ситуациями.
Так, Бакинским региональным центром МЧС совместно с Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана с участием специалистов Службы государственного пожарного надзора МЧС были проведены просветительские мероприятия в Азербайджанском техническом университете, Сумгаитским региональным центром – в школе №1 в селе Масазыр Апшеронского района, Южным региональным центром – в школе имени Султана Алиева в поселке Хафтони Ленкоранского района, Муганским региональным центром – в селе Арабгардашбейли Сальянского района, Аранским региональным центром – в средней школе № 3 имени А. Мамедова в Гёранбойском районе.
Целью проведения мероприятий было предоставление гражданам соответствующих знаний о правилах поведения в связи с возможными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
На мероприятиях была предоставлена обширная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, пожарах, землетрясениях, оползнях, наводнениях и других чрезвычайных ситуациях, характерных для нашей страны. Также были подробно обсуждены необходимые меры безопасности во время подобных событий. Кроме того, было разъяснено назначение горячей линии МЧС «112», наглядно продемонстрированы правила использования первичных средств пожаротушения.
В ходе презентаций, сопровождаемых слайдами, были продемонстрированы тематические видеоролики, а также были даны подробные ответы на вопросы.